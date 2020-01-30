شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعيد الاختبار – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة عملية إعادة اختبار لمستوى 17.60 الآن ولا يزال دونه، والذي يمثّل خط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الميل الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستويات 16.96 ثم 16.35 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً ومرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 17.60 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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