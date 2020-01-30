شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب صعوداً يوم أمس بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، ليخترق مستوى 1575.90 ويغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي اللحظي ويقود السعر للعودة إلى الاتجاه الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1611.20.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1575.90 والثبات دونه من جديد سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1562.00 ثم 1554.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1595.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد