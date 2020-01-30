شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يتعافى – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للارتفاع لينجح باختراق مستوى 1.3180 والثبات فوقه من جديد، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام اختبار مستوى 1.3233 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.3320 كهدف تالي. لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1.3180. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3140 والمقاومة 1.3280 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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