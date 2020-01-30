شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية بعد الاقتراب من مستوى 109.33 في الجلسات الماضية، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 108.40.
نشير إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 107.45، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 109.33 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.20 والمقاومة 109.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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