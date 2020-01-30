شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الجنيه الإسترليني – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، والذي يتحرك حول حاجز 1.3000، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 1.2920 كمحطة تصحيحية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2940 والمقاومة 1.3090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط