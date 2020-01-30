شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق مكاسب طفيفة – تحليل - 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية طفيفة بعد الاقتراب بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الأول المنتظر عند 1.0985، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0880.

نشير إلى أن التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين لا يزال فعالاً، بينما يمثل اختراق 1.1085 عامل إيجابي سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1085

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط