شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: الثوم الصينى فى الأسواق آمن ولا خوف من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، أن الثوم المستورد من الصين، والموجود بالأسواق حاليا آمن ولا داعى للخوف منه بسبب انتشار فيروس كرونا، مشيرا إلى أن الكميات المتواجدة فى الأسواق حاليا دخلت فى فترات سابقة قبل انتشار وظهور الفيروس.

وأضاف النجيب لـ"الخليج 365"، أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن نقل الثوم الصينى للفيروس، كلام غير صحيح بالمرة، والهدف منه إثاره بلبلة لا فائدة منها، لافتا إلى أن شعبة الخضروات اجتمعت بدعوة رئيسها وتم التأكيد على أن الثوم الصينى فى السوق المصرى آمن، ويخضع لرقابة قوية من هيئة الرقابة على الصادرات، عند دخول شحنات إلى مصر، ويتم فحصه بشكل جيد.

وقال إن كميات الثوم الصينى الموجودة بالأسواق كثيرة جدا، ولا يوجد معلومات كافية عن حجم الاستيراد منه، لكن هناك تواجد لهذا المحصول بكثرة فى الأسواق، وعلى الرغم من أن الثوم البلدى أفضل منه فى الخواص والفوائد، لكن الثوم الصينى أخذ حصلة من السوق المصرى، خاصة فى "الحضر"، لسهوله تقشيره وشكله اللافت، الذى يجذب ربات البيوت.

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الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج الثوم بواقع 21.2 مليون طن، تمثل حوالى 40.1 % من الإنتاج العالمى، فى حين تنتج مصر نحو 280 ألف طن فقط بواقع 1.1 % من الإنتاج العالمى، وفق إحصاءات رسمية صادره نهاية 2018.

وعلى جانب آخر أوضح نائب رئيس شعبة الخضروات، أن أسعار الخضروات فى الأسواق فى حالة استقرار، وتأكيدا لما أعلنته الشعبة قبل 40 يوم بشأن تراجع أسعار الطماطم، فإن أسعارها حاليا تبدأ من 30 إلى 50 جنيه القفص فى سوق الجملة ويصل المستهلك بـ 4 إلى 5 جنيهات الكيلو.