شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، ليلامس السهم مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.46، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.46.