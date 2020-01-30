شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سامبا (1090) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تعرض السهم لبعض من القوى المتضاربة، فهو يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ولكن يحاول السهم وسط ذلك تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع كسر مستوى الدعم 28.55، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.00 ومستوى المقاومة 30.00.