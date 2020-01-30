شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ولاء للتأمين (8060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.10% بما يعادل 0.38 نقطة، ليستقر السهم بهذا الارتفاع أعلى مستوى 18.21، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 23.28 إلى 13.14)، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات لقوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.21، ليستهدف مستوى المقاومة 21.11 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.60 ومستوى المقاومة 28.00.