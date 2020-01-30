شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إس تي سي (7010) في آخر جلساته، بعدما سجل خلال تلك الجلسة أعلى سعر له عند 92.70، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى تراجع بلغت نسبته -1.10% بما يعادل -1.00 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 90.89، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 74.5 إلى 117.4)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 90.89، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق ذكرها عند سعر 83.68 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 86.00 ومستوى المقاومة 92.00.
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