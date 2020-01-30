شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ميفك ريت (4346) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 8.10، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.13% بما يعادل 0.01 نقطة، وذلك بدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات لدعم 7.80، ليستهدف مستوى المقاومة 8.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.85 ومستوى المقاومة 8.40.
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