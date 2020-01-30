شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عناية (8311) بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.06 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 12.96 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.96.