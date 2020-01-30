شكرا لقرائتكم خبر عن فالكم يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فالكم (9400) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.23% بما يعادل -0.40 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما يعرضه للضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لمقاومة 32.40، ليستهدف مستوى الدعم 30.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.20 ومستوى المقاومة 32.40.