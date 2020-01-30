شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فتيحي (4180) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.78% بما يعادل 0.22 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.40 ومستوى المقاومة 13.30.