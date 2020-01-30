شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني يتلمس دعماً إيجابياً – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الصمعاني (9504) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.26% بما يعادل -2.80 نقطة، ليقترب من الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح احتمالية عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 117.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 149.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 117.40 ومستوى المقاومة 130.00.