شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية مع توالي ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس وسط القلق من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا، حيث تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية عقب أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري لنيوزيلندا فائض فاق التوقعات خلال كانون الأول/ديسمبر.

هذا ويستمر تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى الثاني من شباط/فبراير المقبل وسط الجهود الرامية للحد من انشار الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 150 شخص في الصين بالإضافة لكون هناك أكثر من 7,500 حالة مصابه بالفيروس وفقاً لأخر ما أفاد به مسئولين الصحة في الصين.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باول أعرب بالأمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي، أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب.

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ونوه باول لكون هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لتوقيع بلاده منذ أسبوعين مع الصين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي البريطاني وبيانات النمو الأمريكية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.47% ليخسر 25.03 نقطة ويصل إلى المستوى 1,674.92، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.56% ليخسر هو الأخر 365.80 نقطة ويصل إلى المستوى 23,031.60.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.47% ليخسر 399.14 نقطة ويصل إلى المستوى 26,761.49، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.04% ليخسر هو الأخر 22.63 نقطة ويصل إلى المستوى 2,162.65.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.10% ليربح 11.88 نقطة ويصل إلى المستوى 11,688.39، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.51% ليخسر 35.92 نقطة ويصل إلى المستوى 6,995.60.