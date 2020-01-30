شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر تعويض بعضاً من خسائره السابقة، محققاً أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 19.429 نقطة، ليلامس المؤشر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير. لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 8000.00، طيلة استقراره دون مستوى 8197.39. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,076.79 ومستوى المقاومة 8,300.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 124 عدد أسهم الشركات الخاسرة 57 عدد أسهم الشركات الثابتة 14 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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