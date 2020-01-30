شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف: إجراء تقييم شامل لمشاكل الشركات الصناعية بقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من إجراء تقييم مشاكل الكيانات الصناعية التابعة للشركات القابضة من خلال مكاتب استشارية متخصصة ، بهدف تفعيل آليات التحديث والتطوير او الدمج الفترة المقبلة ، وكشفت مصادر بقطاع الاعمال العام لـ"الخليج 365" أنه بناء على تعليمات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال تم الانتهاء من عمليات التقييم لأغلب الشركات الصناعية ووضع خطط لتحديثها وتطويرها من خلال لجان فنية مختصة فى الشركات القابضة، بحيث تكون هناك دراسات جدوى واضحة قبيل ضخ أي استمارات فى تلك الشركات الصناعية أو قبيل الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، لافتة أن الباب مفتوح لمشاركة القطاع الخاص إن رغب فى الشراكة.

وبحسب المصادر فإن اللجان الفنية حددت بالفعل اليات لتطوير الشركات الصناعية، من خلال بيع بعض الأصول غير المستغلة وتكهين بعض المصانع ، بجانب تحديث المصانع بأحدث تكنولوجيا، وبمشاركة بعض الشركات العالمية، موضحة أن من أبرز الشركات التى ستدخل فى عمليات تطوير وتحديث شركات مصر للالومنيوم والمطروقات والدلتا للصلب والنصر للسيارات والهندسية للسيارات ، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ، وشركات سيجوارات وناروبين ومصر للكيماويات وكيما والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة ، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، وبعض شركات الأدوية علاوة على شركات الغزل والنسيج والقطن والملابس والتى انطلقت خطة تطويرها بالفعل بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه.

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و من المنتظر – بحسب المصادر - أن تشهد شركات القطاع عمية هيكلة مالية وفنية بما يتناسب مع متطلبات الانتاج الحديث وبما يمثل قيمة مضافة لتك الشركات مع اصلاح الهياكل التمويلية لها الفترة المقبلة.