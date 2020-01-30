شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الميزان التجاري النيوزيلندي يفوق التوقعات خلال كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت فائض بما قيمته 547 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز بما قيمته 791 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 753 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 100 مليون دولار نيوزيلندي.

وأظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.54 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.21 مليار دولار نيوزيلندي والتي عدلت من 5.23 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند 5.70 مليار دولار نيوزيلندي، بينما أوضحت قراءة الواردات انخفاضاً إلى ما قيمته 5.00 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.98 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات عند 5.40 مليار دولار نيوزيلندي.