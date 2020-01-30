شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الحديد يستقر مسجلا 9800 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 30 -1-2020 استقرارا حيث تراوح سعر الطن ليبدأ من 9500 وحتى 10000 جنيها من المصنع حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد استقرت اليوم داخل السوق المصرى وذلك بفضل زيادة الانتاج المحلى بفضل الشركات الوطنية، مشيرا إلى أن أسعار الحديد تتراوح بين 9500جنيها وحتى 10000جنيها للطن كسعر مبدأي من داخل المصنع ، موضحا انه بعد تكليف التحميل والنقل يتراوح سعرها فى السوق بالنسبة للمستهلك بين 9800 جنيها وحتى 10200 جنيها للطن ، مشيرا الى ان الاسعار شهدت انخفاضا خلال الشهرين الماضيين ما يزيد عن 1500 جنيها للطن.

والجدير بالذكر شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أكدت أن أسعار الحديد قد تشهد موجة انخفاض جديدة قبل نهاية العام، وأن هناك عدة عوامل تتحكم في الأسعار أهمها العرض والطلب ثم تكلفة المنتج والمنافسة داخل السوق. وان سعر صرف الدولار، يساهم فى انخفاض أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الحديد أكثر من 70 دولار في الطن ، وأن المنافسة بين المصانع ساهمت في زيادة الإنتاج، وأن العام القادم سيشهد ضخ كميات اضافية للسوق ستصل إلى أكثر من 5 ملايين طن حديد وبالتالي سيرتفع إجمالى المعروض وسيؤدي ذلك الي خفض الأسعار مرة أخرى.