شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال جلسة امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 7059 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ونتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 7000 ومستوى 7150 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7,040 وبين مستوى المقاومة هو 7,094 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 30-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.