شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال جلسة امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 7059 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ونتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 7000 ومستوى 7150 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7,040 وبين مستوى المقاومة هو 7,094 نقطة