شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه خلال الجلسة امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 10440 نقطة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 10512 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ويلامس المؤشر حاليا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل المكسور لأسفل والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر مرة اخرى لأسفل لمستوى الدعم 10150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10600 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,417 وبين مستوى المقاومة هو 10,513 نقطة