شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتغلق على استقرار بعد قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الأربعاء متخلية عن المكاسب التي سجلتتها في بداية التعاملات، وذلك عقب قرار الاحتياطي الاتحادي فضلا عن متابعة الأسواق لنتائج أعمال الشركات عن الربع الرابع من عام 2019.



وأبقى الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة عند النطاق بين 1.75% و1.50% دون تغيير، لكنه زاد الفائدة الخاصة على متتطلبات الاحتياطيات النقدية لدى البنوك إلى 1.6% من 1.55.



وصرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي بان الاحتياطي الاتحادي سيعمل على تقليص مشترياته من أذون الخزانة تدريجيا ولا يزال يتوقع نموا معتدلا للاقتصاد الأمريكي.



وأضاف بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير محتمل لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي لكنه شدد على متابعة الاحتياطي الاتحادي عن كثب للتطورات بشأن الفيروس.

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وفي سوق الخام، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بنسبة 0.3% وأغلق عنند 53.33 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.3 دولار وأقل سعر عند 52.8 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% وأغلق عند 59.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر 60.6 دولار وأقل سعر عند 59.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 28734 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28944 نقطة، واقل مستوى عند 28728 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 9275 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9329 نقطة وأقل مستوى عند 3249 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3273 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3293 نقطة وأقل مستوى عند 3271 نقطة.