شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على تراجع بنحو 1.5% متأثرة بالقلق حيال الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات الأربعاء متأثرة بالقلق حيال الطلب العالمي على السلع الزراعية في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل بالإضافة إلى عمليات جني أرباح.



وتعرضت عقود القمح لعمليات جني أرباح طالت أيضا عقود الذرة تسليم مارس/آذار خلال التعاملات ببورصة "شيكاغو" اليوم.

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كانت وزارة الزراعية الأمريكية قد أعلنت الإثنين عن انخفاض صادراتها من القمح خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني إلى 223.994 ألف طن ممن 516.309 الف طن قبل أسبوع، وهذا مقارنة بتوقعات محللين تكهنت بصادرات بين 400 ألف و600 ألف طن في الأسبوع الماضي.



ولا تزال المخاوف سائدة في الأسواق العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا وإعلان المزيد من الدول ظهور إصابات بها كما كشفت الصين عن ارتفاع عدد الوفيات على 136 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.5% إلى 5.62 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 5.73 دولار وأقل سعر عند 5.61 دولار.