شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) يحلق لاعلى -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 850 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومة السابق عند 820 فلس، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يشير الى استمرار القوى الشرائية للوصول بالسهم لمستوى المقاومة التالي عند 900 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 820 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 840.7 بينما مستوى المقاومة هو 859.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد