شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المعدات القابضة (EQUIPMENT) يستند على دعم قوي -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 19٫40 فلس، في ظل استمرار تداوله بالقرب من مستوى الدعم الحالي والقوي عند 18 فلس، كما نلاحظ ظهور انحراف ايجابي على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع امكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة22 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 18 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.5 بينما مستوى المقاومة هو 19.9 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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