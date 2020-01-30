شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم نزيف الخسائر والذي بداه منذ جلسة أول امس الثلاثاء، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 13٫70 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعد إشارة سلبية قد تمنح السهم انخفاضا اكثر خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 12 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.0 بينما مستوى المقاومة هو 15.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط