الشركة الصالحية العقارية (SRE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 30-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 444 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 425 فلس كمستوى أول في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 460 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 435 بينما مستوى المقاومة هو 447 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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