شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبيار للتطوير العقاري (ABYAAR) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت سيطرة البائعين، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 6٫80 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم منذ بداية تداوله،كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 5 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6.5 بينما مستوى المقاومة هو 7.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط