شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 50٫20 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول هو الاعلى منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 46 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47 بينما مستوى المقاومة هو 52 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط