شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الأربعاء الماضي ، حيث اغلق عند مستوى 497 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 460 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 515 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 490.0 بينما مستوى المقاومة هو 500.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط