شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى ليغلق عند مستوى 44 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، ومصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 46٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 43 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.5 بينما مستوى المقاومة هو 44.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد