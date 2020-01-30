شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 3٫09 ريال، وهو أدني مستوى يحققه السهم في ثلاثة أسابيع، مما يعكس حالة التشاؤم التي يشهدها المتداولين، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2٫90 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.06 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط