شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل عقاري استثنائي من البنك الأهلي لمنسوبي شركة سابك والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الاتفاقية التي تعتبر أول اتفاقية مع القطاع الخاص، في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي للاهتمام بمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة الكبرى، وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، كما جاء اختيار «سابك»؛ نتيجة لدورها القيادي في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أعرب رئيس منتجات الأفراد بالبنك الأهلي الأستاذ ريس بن محفوظ عن فخره بأن يكون البنك الأهلي شريكًا في هذا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان وشركة سابك، مثمنًا إتاحة الفرصة للبنك الأهلي لتقديم عرضه الخاص بمنسوبي الشركة، مبينًا أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة المتميزة بين البنك ووزارة الإسكان، والتي تعكس قدرة البنك على تقديم حلول وخيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري.
وأكّد رئيس منتجات الأفراد بالبنك الأهلي على استمرار دعم البنك للخطط الإستراتيجية لوزارة الإسكان بتمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، وزيادة نسبة التملك من خلال برامج ومبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والسعي الدائم إلى تحسينها وتطويرها بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
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