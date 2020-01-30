الاقتصاد

وزير الصحة يزور جناح مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في معرض الصحة العربي

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زار معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جناح مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «التواصل من أجل تقديم رعاية صحية أفضل». وكان باستقباله المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خالد بترجي نائب رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، والأستاذ مكارم بترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

ويستقطب المعرض في دورته الحالية ما يزيد على 55 ألف متخصص في مجال الرعاية الصحية من 159 دولة، بمشاركة أكثر من 4250 شركة من 64 دولة تستعرض أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية.

ويشهد معرض الصحة العربي 2020 إطلاق منتدى جديد تحت عنوان «منتدى البنية التحتية للرعاية الصحية»، ويضم عددا كبيرا من الكفاءات الطبية.

وصرح مكارم بترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، بأننا نعمل جميعا في المجموعة على تحسين مستويات صحة المجتمعات التي نتواجد فيها. ونفخر بأننا تمكنا من توفير أحدث الابتكارات الطبية ورعاية عالية الجودة لأوسع قطاع من المرضى، وقد أحدثت مجموعة المستشفيات التي أنشئت في عدد من الدول تغييرا إيجابيا لتعزيز صحة الأفراد، ومشاركتنا اليوم في هذا المعرض فرصة مهمة لتبادل خبراتنا.

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