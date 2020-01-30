شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يزور جناح مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في معرض الصحة العربي والان نبدء بالتفاصيل
ويستقطب المعرض في دورته الحالية ما يزيد على 55 ألف متخصص في مجال الرعاية الصحية من 159 دولة، بمشاركة أكثر من 4250 شركة من 64 دولة تستعرض أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية.
ويشهد معرض الصحة العربي 2020 إطلاق منتدى جديد تحت عنوان «منتدى البنية التحتية للرعاية الصحية»، ويضم عددا كبيرا من الكفاءات الطبية.
وصرح مكارم بترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، بأننا نعمل جميعا في المجموعة على تحسين مستويات صحة المجتمعات التي نتواجد فيها. ونفخر بأننا تمكنا من توفير أحدث الابتكارات الطبية ورعاية عالية الجودة لأوسع قطاع من المرضى، وقد أحدثت مجموعة المستشفيات التي أنشئت في عدد من الدول تغييرا إيجابيا لتعزيز صحة الأفراد، ومشاركتنا اليوم في هذا المعرض فرصة مهمة لتبادل خبراتنا.
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