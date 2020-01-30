شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار ريال صافي أرباح «الكهرباء» في عام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنها حققت إجمالي أرباح بلغ 5.980 مليار ريال، مقارنة بـ5.920 مليار عن السنة التي سبقتها، بارتفاع بلغ 1.013%، فيما أوضحت أن صافي أرباح الشركة، بعد الزكاة والضريبة، بلغ 1.415 مليار ريال، بانخفاض 19.464% عن العام السابق الذي سجل صافي أرباح1.757 مليار ريال. وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثرا بانخفاض كمية الطاقة المبيعة، الذي جاء مدفوعا بترشيد الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل، وقد عادل ما سبق جزئيا ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل، إضافة إلى إقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019.

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