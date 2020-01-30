شكرا لقرائتكم خبر عن 2019 يحقق لـ «سابك» أرباحاً تجاوزت حاجز 5.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أرباحا سنوية بقيمة 5.63 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الشركة في الربع الرابع من العام 2019 نحو 32.81 مليار ريال مقارنة بـ33.69 مليار ريال في الربع السابق عليه، فيما بلغ صافي الخسارة للربع الرابع 0.72 مليار ريال بانخفاض على أساس ربع سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يوسف البنيان، في مؤتمر إعلان النتائج المالية للربع الرابع من العام الماضي أمس: إن صناعة البتروكيماويات في 2019 تأثرت سلبا بالزيادات الجديدة في سعة المعروض من المنتجات الرئيسة، والمعدل البطيء للنمو العالمي مقارنة بعام 2018م، مؤكدا أن التركيز القوي على ضبط التكاليف وسلامة العمليات وموثوقيتها كان له دور كبير في تخفيف هذه السلبيات، إذ انعكس ذلك في انخفاض تكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية والعامة بنسبة 5 % في 2019م مقارنة بعام 2018م.

وأضاف: إن الشركة تتفهم طبيعة الدورات الاقتصادية للصناعة والتحديات التي تواجهها، ولذلك أعدت إستراتيجية طموحة للنمو المتوازن طويل الأمد توفر لنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.

وأفاد البنيان بأن هناك تركيزا قويا وواضحا على عوائد المساهمين، فرغم انخفاض الأرباح في النصف الثاني من العام 2019م، أعلن مجلس إدارة «سابك» توزيع أرباح قدرها 2.2 ريال لكل سهم للنصف الثاني على غرار النصف الأول من العام نفسه، مؤكدا مواصلة اعتماد توزيع الأرباح على سياسات رأسمالية منضبطة، وميزانية عامة قوية.

Advertisements

واستعرض البنيان الإنجازات التي حققتها الشركة في الربع الأخير من العام المنصرم، على رأسها اتفاقية شراء الأسهم المعلنة مؤخرا، التي سترفع حصتها في شركة «سافكو» التابعة لها إلى 50.1 %، في حين تستحوذ الأخيرة على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية «سانك» ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة تحقيق إستراتيجية نمو المغذيات الزراعية، وتعزيز الكفاية، وتوطيد العلاقات مع العملاء.

وأشار البنيان إلى أن الاستدامة والابتكار عاملان حاسمان لنجاح «سابك» وتوجيهها نحو تعزيز قيمة علامتها التجارية، التي شهدت مؤخرا زيادة قدرها 9.3 %، لتصل إلى 4.334 مليار دولار في عام 2020م، وفقا لوكالة (براند فاينانس) العالمية المستقلة المتخصصة في الاستشارات الإستراتيجية. وحصلت «سابك» في العام الماضي على الموافقات المطلوبة لدمج شركتي «صدف» و «بتروكيميا» التابعتين لها، في إطار خطة التحول الإستراتيجي التي تنتهجها الشركة لزيادة كفاية عملياتها العالمية وقدرتها التنافسية، كما حصلت «سابك» على الموافقات التنظيمية في العام الماضي لزيادة حصتها في شركة «الرازي»، أكبر مجمع للميثانول في العالم، لتبلغ 75 %، ونجحت في تجديد شراكاتها مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاما أخرى.

في الوقت ذاته، بدأ العمل في موقع مشروع «سابك» و«إكسون موبيل» المشترك لتنمية ساحل الخليج الأمريكي، الذي يتضمن وحدة إيثيلين بطاقة 1.8 مليون طن، من شأنها أن تغذي وحدة جلايكول الإيثيلين الأحادي ووحدتي البولي إيثيلين، ومن المتوقع أن تبدأ العمل في العام 2022م.