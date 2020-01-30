تقرير يكشف تأثير حملة خليها تصدي على مبيعات السيارات في مصر

كشف التقرير السنوى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، انخفاض في مبيعات سيارات "الملاكي" خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018 بنسبة 12% .

وأوضح التقرير الصادر، من "أميك" أنّ هناك نسبة انخفاض في مبيعات سيارات "الملاكي" وصلت إلى 12% خلال الفترة سالفة الذكر، حيث وصلت مبيعات 2019 إلى 127443وحدة، بينما حققت المبيعات خلال 2018 نحو 145886 وحدة من السيارات الملاكي.

وأشار التقرير، إلى أنَّ نسبة مبيعات السيارات الملاكي حتى 1000 سي سي وصلت 852 سيارة خلال عام 2019 ، بينما وصلت المبيعات في الفترة نفسها خلال 2018 إلى 2119 وحدة، أما السيارات من 1500 إلى 1600 "سي سي"، وحققت مبيعات 61777 وحدة، فيما حققت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018 نحو 76200 وحدة.