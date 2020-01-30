شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للحاصلات الزراعية: مستوردو السوق الصينية أوقفوا الاستيراد من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن عددا من العملاء المستوردين بالسوق الصينية قرروا وقف عمليات الاستيراد للحاصلات الزراعية في الوقت الحالي، وخاصة الصادرات المصرية من الموالح، على خلفية التداعيات التي خلفها انتشار فيروس كورونا الواسع في الصين مؤخرا، على أن يعاد النظر في عمليات وقف الاستيراد بعد أسبوع لحين متابعة ما ستؤول إليه مستجدات الوضع.

وأدى انتشار فيروس كورونا بالصين إلى إثارة الذعر بين أسواق المال والاقتصادات العالمية، مما ترتب عليه اتخاذ عدد من الدول إجراءات احترازية واستثنائية على إجراءات السفر والدخول والخروج خشية انتشار الفيروس، لاسيما الدول القريبة من الصين.

وقدر المصدر، إجمالي الواردات الصينية من الموالح المصرية بنحو 12%، من إجمالي الصادرات المصرية من الموالح، وذلك بالرجوع إلى الأرقام الرسمية الخاصة بالصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.

وتظهر بيانات الصادرات المصرية من الموالح المصرية خلال موسم 2018-2019، أن إجمالي صادرات الموالح بلغت نحو 216 ألف و495 طن، بقيمة 100 مليون و922 ألف و775 دولار، موزعة بين 4 أصناف هي "البرتقال- جريب فروت- يوسفي- ليمون حامض"، وبلغت الصادرات المصرية من البرتقال طازج نحو 214 ألف و471 طن، بقيمة 99 مليون و454 ألف و561 دولار، يليه الصادرات المصرية من الجريب فروت بواقع 1820 طن، بقيمة مليون و272 ألف 512 دولار، ثم الصادرات المصرية من اليوسفي الطازج بواقع 129 طن، بقيمة 123 ألف دولار، وأخيرا الليمون الحامض "ليمون أضاليا" طازج بواقع 74 طن، بقيمة 72 ألف و632 دولار