شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح وإيرادات "مايكروسوفت" بدعم من خدمات الحوسبة السحابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "مايكروسوفت" الأمريكية ارتفاع أرباحها وإيراداتها الفصلية في الربع المالي الثاني المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبير/كانون الأول الماضي بأعلى من التوقعات، وذلك مع استمرار نمو خدمات الحوسبة السحابية "أزور".



وكشفت الشركة عن أرباح قدرها 11.65 مليار دولار أو ما يعادل 1.51 دولار للسهم من 1.08 دولار للسهم قبل عام، بينما توقع محللون تحقيق أرباح قدرها 1.32 دولار للسهم.



أما الإيرادات، فقد ارتفعت بسشكل قوي إلى 36.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بـ32.47 مليار دولار قبل عام، وتوقع محللون تحقيق إيرادات بحوالي 35.67 مليار دولار.

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وأكدت الشركة استمرار انتعاش أعمالها بفضل وحدة خدمات الحوسبة السحابية "أزور" التي سجلت نموا بنسبة 62% إلى إيرادات عند 11.9 مليار دولار من 9.38 مليار دولار قبل عام.



وفي ذات السياق، ارتفعت إيرادات "مايكروسوفت" من أنشطة الحواسب الشخصية إلى 13.21 مليار دولار مقارنة بـ12.99 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018.



وتجدر الإشارة إلى أن سهم "مايكروسوفت" ارتفع بنسبة 2% مغلقا عند 168 دولار، وهو المستوى الأعلى على الغطلاق، وبذلك، تكون القيمة السوقية للشركة قد سجلت 1.2 مليار دولار.