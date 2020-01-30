شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تتعلن تحقيق أرباح وإيرادات اعلى من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "فيسبوك" الأربعاء عن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من توقعات المحللين خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي بفعل جذب المزيد من المستخدمين.



وبلغت أرباح الشركة 2.56 دولار للسهم بينما توقع محللون تحقيق أرباح بنحو 2.53 دولار للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.

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وقفزت إيرادات "فيسبوك" بنسبة 24.7% إلى 21.08 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات بحوالي 20.89 مليار دولار.



يأتي ذلك مع ارتفاع عدد مستخدمي "فيسبوك" على أساس يومي إلى 1.66 مليار مستخدم في الربع الرابع أعلى من توقعات عند 1.65 مليار، كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين على أساس شهري إلى 2.89 مليار أي أعلى من توقعات عند 2.80 مليار.



هذا، وذكرت شركة التواصل الاجتماعي أن نفقاتها الرأسمالية ارتفعت إلى 4.24 مليار دولار في عام 2019 كما زادت التكاليف إلى 12.2 مليار دولار من 9.1 مليار دولار عام 2018.