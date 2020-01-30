«جيستريدي» تتوقع ارتفاع عائدات منازل العطلات 39%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «جيستريدي - دبي»، لإدارة منازل العطلات، عن أهم الأحداث التي يجب على أصحاب المنازل والمستثمرين العقاريين التطلع إليها خلال هذا العام. ومع التوقعات بأن يُحدِث مهرجان مفاجآت صيف دبي ومهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز زيادة كبيرة في أعداد الزوار من أنحاء العالم، فإن أصحاب العقارات يقفون أمام فرصة لرفع معدل الأرباح بنسبة قد تصل إلى 39% مقارنة بما قد يحصلون عليه خلال أسبوع عادي.

ومن خلال الاستفادة من البيانات التي قدمتها «AirDNA»، والتي تقوم بتحليل أداء أكثر من 10 ملايين من منازل العطلات في 80 ألف مدينة حول العالم، فقد أشارت «جيستريدي - دبي» إلى «معرض الصحة العربي»، و«دبي العالمي للقوارب»، و«بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس»، و«أسبوع دبي للتصميم»، و«مهرجان دبي للتسوق»، و«إكسبو 2020 دبي»، بوصفها أبرز الفعاليات التي يمكن للمضيفين خلالها زيادة فرصهم الربحية إلى الحد الأقصى.

ومع قرب انطلاق «مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز» الذي يستمر ثلاثة أيام، يمكن لأصحاب العقارات أن يحققوا متوسط إيرادات يبلغ 2921 درهماً، مع ارتفاع إيرادات الغرف المتاحة من 430.97 درهم بنسبة 35.55% ليصل إلى 584.2 درهم خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير. كما أنه من المتوقع تحديد متوسط الليالي لكل حجز ب 7 ليالٍ مقابل 6.21 ليلة في الأيام التي تخلو من الفعاليات، ومن المتوقع أن يتم إجراء الحجوزات بشكل مسبق بمدة تبلغ 44 يوماً. وبالحديث عن «معرض إكسبو 2020 دبي»، فمن المتوقع أن تتراوح إيرادات الغرف المتاحة من 560 إلى 802 درهم مع ثماني ليال للحجز، مع حجوزات مسبقة تتراوح مدتها بين 34 إلى 62 يوماً.

وتشهد منازل العطلات في دبي موسماً منخفضاً خلال فترة الصيف بين مايو، وسبتمبر، حيث يتراوح متوسط السعر اليومي بين 467 و565 درهماً. وعلى الرغم من ذلك، يمكن لجميع العقارات النشطة مجتمعة أن تتطلع لتحقيق إيرادات تصل إلى 79.65 مليون درهم، مع متوسط سعر يومي متوقع يبلغ 495 درهماً، ومتوسط 9 ليال لكل حجز، خلال فترة «مفاجآت صيف دبي»، الحدث السنوي المميز الذي يقام على مستوى المدينة، والذي من المقرر أن يتم تنظيمه من 21 يونيو، إلى 3 أغسطس 2020. ومن المتوقع أن يرتفع سعر إيرادات الغرف المتاحة في اليوم إلى 318.43 درهم خلال المهرجان مقارنة ب228.83 درهم مع حجوزات مسبقة تتراوح بين 38 إلى 46 يوماً.

ومن المتوقع أن يستفيد مالكو منازل العطلات في دبي بمتوسط سعر يومي يتراوح بين 571 و800 درهم خلال موسمي الذروة من فبراير إلى إبريل، وشهري نوفمبر، وديسمبر، مع مؤشرات بأن يكون شهر ديسمبر هو الأعلى من حيث معدلات الإشغال، حيث يمكن للملاك تحصيل 800 درهم في المتوسط عن الليلة الواحدة مقابل شقة بغرفة نوم واحدة، و1047 درهماً للشقة المكونة من غرفتي نوم، ويصل هذا المتوسط في ليلة رأس السنة إلى 4000 درهم عن الليلة الواحدة في شقة مكونة من غرفتي نوم.