زخم «إكسبو 2020 دبي» يتزايد مع اقـتراب موعـد الحـدث العالمـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

مع اقتراب موعد الحدث العالمي، يتزايد الزخم ل«إكسبو 2020 دبي» من خلال الإعلان عن المزيد من المشاركات، أو التفاصيل المتعلقة بالأجنحة، وفيما أكدت جمهورية منغوليا، أنها ستشارك في الحدث الذي سينطلق في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عيّن الجناح الفرنسي سفيرين للترويج للمشاركة الفرنسية في الحدث الدولي، كذلك كشفت لوكسمبورج عن رؤيتها للحدث والمشاركة فيه.

وأشار المكتب الصحفي للحكومة المنغولية في بيان رسمي، إلى أن جناح منغوليا سيعرض مجموعة من المعروضات والنصوص والرسوم البيانية والعروض والصور والفيديوهات والكتيبات مع معلومات عن تاريخ منغوليا وثقافتها واقتصادها وبيئتها التجارية وسياستها.

لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الجناح أو موضوعاته أو كلفة البناء حتى الآن، فيما يحرص البلدان على الارتقاء بالعلاقات المتبادلة في المجالات كافة خاصة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تتمتع بها الإمارات، فيما كانت جمهورية منغوليا قد قررت إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة لأراضيها، وذلك اعتباراً من 15 مايو/ أيار من العام الماضي 2019، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات بين البلدين، كما أنه سيعزز التبادلات السياحية والثقافية، علاوة على أنه سيؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية كان قد مول مشاريع تنموية في منغوليا منها محطة تايشير الكهرومائية، كما مولت الإمارات مشاريع ودعمت مراكز صحية في العاصمة المنغولية إلى جانب تنفيذ مشاريع مجتمعية وموسمية عبر المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.



Girls4Tech

Advertisements



في هذا الوقت، تعهدت شركة ماستركارد بتزويد 2020 فتاة في دبي بالمهارات المطلوبة في مهن تستند إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك من خلال برنامج Girls4Tech الحائز الجوائز. وكشفت ماستركارد خلال إعلانها عن التزامها الجديد في فعالية خاصة استضافتها مدرسة فورمارك في دبي، أنها ستدير برنامجاً محلياً مخصصاً لدعم هذه المبادرة، والتي ستستمر من شهر يناير 2020 وإلى نهاية معرض إكسبو 2020 دبي.

وقد طرحت ماستركارد برنامجها Girls4Tech في دولة الإمارات للمرة الأولى في عام 2015، بهدف إلهام الفتيات اليافعات للسعي وراء وظائف في مجال العلوم والتكنولوجيا. وبالفعل استفادت آلاف الفتيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا من البرنامج منذ إطلاقه وحتى الآن.

وقالت بياتريس كورناكيا، النائب الأول للرئيس للتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «ماستركارد»: «أن تعزيز الشمول وتكافؤ الفرص وتمكين الفتيات من الأولويات العالمية الرئيسية بالنسبة لنا في ماستركارد. ويعد معرض إكسبو 2020 فرصة رائعة للتأثير بشكل إيجابي وترك بصمة مهمة على جيل المستقبل من قادة التكنولوجيا. ونأمل من خلال جهود موظفينا القائمين على تنفيذ هذا البرنامج، أن نلهم الفتيات للسعي وراء مهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ إذ نسعى جاهدين لتحقيق مستوى أكبر من التكافؤ بين الجنسين من خلال مبادرات ماستركارد مثل برنامج Girls4Tech، والتي نهدف من خلالها إلى تحقيق شيء لا يقدر بثمن».



مشاركة المدارس



وأضافت علياء آل علي، مديرة إدارة برنامج إكسبو للمدارس لدى إكسبو 2020 دبي: «تعد المدارس جزءاً مهماً من نجاح وتراث معرض إكسبو 2020 دبي. وقد قمنا باطلاع آلاف الأطفال على لمحة عن المستقبل من خلال برنامج إكسبو للمدارس خلال الفترة التي تسبق انطلاق معرض إكسبو 2020. وسنواصل جهودنا لإلهام الجيل القادم وتمكينه من الاستكشاف والإبداع والتعلم في بيئة تفاعلية ممتعة، ونتطلع إلى العمل مع شركاء مميزين مثل ماستركارد لخلق مستقبل أكثر شمولاً وتكافؤاً بين الجنسين».