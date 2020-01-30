بيع 30 ألف وحدة بـ 42 مليار درهم في دبي 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نمو مبيعات العقارات في الإمارات بنسبة 8% خلال العام 2019، لتصل إلى 81 مليار درهم، ما رفع إجمالي التصرفات العقارية المسجلة العام الماضي إلى 228.5 مليار درهم.

واستحوذت المبيعات على 35.5% من التصرفات، وتم تسجيل 40265 تصرفاً، منها 30322 للوحدات العقارية بقيمة 42 مليار درهم، و4306 تصرفات للأراضي بقيمة 29 ملياراً، أما المباني فحلت ثالثة ب 5637 بقيمة لامست ال10 مليارات درهم.

وحققت الرهون العقارية 55.7% من إجمالي التصرفات لعام 2019 بأكثر من 127 مليار درهم من خلال 12547 تصرفاً، تقدمتها الأراضي ب127 مليار درهم حيث سجلت 4552 تصرفاً، ثم الوحدات ثانياً ب17.334 مليار درهم من خلال 6705 تصرفات.

أما المباني فسجلت 2.975 مليار درهم من خلال 1290 تصرفاً. أما التصرفات الأخرى فسجلت 3.79 مليار درهم تحققت من خلال 4130 تصرفاً.

وتشمل تداولات الوحدات والمباني مناطق التملك الحر فقط، بينما تتضمن تداولات الأراضي جميع المناطق. وتضم الوحدات العقارية كلاً من المكاتب والمحال والمخازن داخل مناطق التملك الحر.