إفصاحات وأخبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت «ميثاق» بأن الحد الأدنى لتملك مواطني الدولة ومواطني مجلس دول التعاون الخليجي هو 51% اعتباراً من اليوم، ولا تجوز أن تزيد مساهمة غيرهم عن 49%.

* قرر مجلس إدارة «بنك رأس الخيمة الوطني» تأجيل مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي إلى اجتماع لاحق، بينما وافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 30 مارس المقبل.

* أوضحت مجموعة «بنك أبوظبي التجاري» أن الأرباح السنوية الصافية عن العام الماضي والبالغة 4.79 مليار درهم تمثل أداء «أبوظبي التجاري» عن 12 شهراً، وأداء «الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» عن 8 أشهر من مايو/ أيار.

وأشارت إلى أن صافي الأرباح المبدئية غير المدقق للمجموعة عن العام الماضي بلغت نحو 5.24 مليار درهم، تمثل أداء البنوك الثلاثة كاملة، كما لو أن الاندماج تم بداية 2019. وذكرت المجموعة في إفصاح توضيحي للسوق بأن الأداء المالي ل«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» لفترة ما قبل الاندماج (1 يناير إلى 30 إبريل) انعكس على حقوق المساهمين في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

* منحت وكالة «موديز» تصنيف القوة المالية للتأمين A2 (IFS) لشركة عمان للتأمين، ونظرة مستقرة.

* أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أمس، بأن وكالة «موديز» قامت بترقية تصنيف عائلة الشركات من «Ba1» إلى «Baa3»، كما قامت بترقية تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة للشركة الفرعية «دبي لصناعات الطيران للتمويل المحدودة» من «Ba2» إلى «Baa3» ويأتي ذلك ختاماً لعملية المراجعة من أجل الترقية، والتي بدأت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وتبدو النظرة المستقبلية للشركة مستقرة.