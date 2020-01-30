أسهم البنوك تعيد «دبي» فوق 2800 نقطة.. وتتراجع بـ «أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استعاد مؤشر سوق دبي نقطة الدعم المهمة فوق 2800 نقطة، وعزز ارتفاعه لليوم الثاني توالياً بنسبة 0.46%، بدعم القطاع المصرفي، الذي ضغط بدوره إلى جانب «اتصالات» على مؤشر سوق أبوظبي وتراجع به 0.25%.

خطف «دبي التجاري» الأضواء في سوق دبي، بعد أن تصدر التداولات ب48 مليون درهم، واستحوذ بذلك على ثلث سيولة السوق، ليرتفع 0.51% إلى 3.97 درهم.

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 318.1 مليون درهم، منها 165.6 مليون درهم في دبي، و152.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 198.1 مليون سهم، توزعت بواقع 159.6 مليون سهم في دبي، و 38.5 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 63 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة، وجاء ذلك من خلال 3177 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.46% عند مستوى 2805.53 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والنقل والتأمين والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.16% نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.4%، و«الإمارات دبي الوطني»، مع ملاحظة السيولة القوية على «دبي التجاري».

وارتفع قطاع النقل 1.14% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 0.65%، و«الخليج للملاحة» 4.71%، و«أرامكس» 1.41%.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 0.4% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 0.49%، و«إعمار مولز» 0.55%، و«الاتحاد العقارية» 1.48%، و«ديار» 0.28%، و«أرابتك» 0.96%، في مقابل ارتفاع وحيد ل«إعمار للتطوير» بنسبة 0.79%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.19% نتيجة نزول«دبي للاستثمار» 0.75%، وذلك أمام ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.62%، و«شعاع كابيتال» 3.5%.

من جهته، هبط مؤشر سوق أبوظبي على نحو طفيف بلغت نسبته 0.25% إلى مستوى 5165 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات.

وانخفض قطاع البنوك 0.47% إثر انخفاض «أبوظبي الأول» 0.51%، و«أبوظبي التجاري» 0.26%، وذلك في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.69%، ونزل قطاع الاتصالات 0.37% بعد نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما تراجع قطاع الاستثمار 1.21% نتيجة تراجع «إشراق» 6.15%، رغم ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.77%. وعلى العكس من ذلك، ارتفع قطاع العقار 1.71% بدعم من صعود «الدار» 1.82%،و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%.

واستقر قطاع الطاقة مع تراجع «دانة غاز» 0.22%، وارتفاع طاقة 1.49%، واستقرار أدنوك للتوزيع.

وتصدر «بنك دبي التجاري» التداولات في سوق دبي، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 18.5 مليون درهم، وأغلق عند 5.78 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداولات وصلت إلى 15.7 مليون درهم، وأقفل عند 0.2 درهم.

وفي سوق أبوظبي، انتزع «اتصالات» صدارة التداولات ب27 مليون درهم، مغلقاً عند 16.22 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 24 مليون درهم، وأغلق عند 15.52 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بتداولات بلغت 23.2 مليون درهم، مغلقاً عند 3.13 درهم.

وسجل «مصرف السلام السودان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 10.29% مغلقاً عند 1.5 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «المصرف الخليجي التجاري» بنسبة 9.88% إلى 0.365 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي«أسمنت الخليج»، بنسبة ارتفاع 6.6% ليغلق عند 0.56 درهم، وجاء التراجع الأكثر ل«العربي المتحد» بنسبة انخفاض 9.7% إلى 0.81 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 46.16 مليون درهم، منها 5.65 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و12.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و28.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 46.16 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والخليجيين، بصافي استثمار بلغ 6.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و4.45 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.1 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و5.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية للتسييل، بصافي استثمار 77.9 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 63.17 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و14.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، فقد اتجهوا للشراء، بصافي استثمار 77.93 مليون درهم محصلة شراء.