شكرا لقرائتكم خبر عن 1.87 مليار درهم لبناء محطات شحن للسكك الحديدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذياب بن محمد بن زايد يدشن الأعمال الإنشائية للحزمة «أ» من المرحلة الثانية 1.87 مليار درهم لبناء محطات شحن للسكك الحديدية تاريخ النشر: 30/01/2020 استمع

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