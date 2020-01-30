«أبل» تحقق أعلى مبيعات فصلية في تاريخها بـ 22.2 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة «أبل» أرباحاً قياسية في الربع الأول من عامها المالي 2020، فيما تحاول الآن التصدي لفيروس «كورونا المستجد» الذي يضرب الصين.

وتعد الصين سوقاً رئيسية لشركة «أبل» وموقعاً مهماً لإنتاج سلعها، لذلك خصص الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، وقتاً طويلاً الثلاثاء لشرح الإجراءات المتخذة لمواجهة التأثيرات الناجمة عن هذه الأزمة الصحية الخطرة.

ومع ذلك، لم يتوان كوك عن التعبير عن حماسته حيال النتائج الفصلية التي حققتها «أبل»؛ إذ أعلن في بيان صحفي أن «الشركة حققت أعلى معدل مبيعات فصلية في تاريخها، بفضل الطلب الكبير على« آي فون 11 »و«آي فون 11 برو»، إضافة إلى تسجيل طلب قياسي على الخدمات والإكسسوارات الموصولة مثل «أبل ووتش» وسماعات بلوتوث إيروبدز وإيربودز برو».

في الواقع، يغطي الربع الأول، موسم أعياد نهاية السنة في الغرب، بما فيها عيدي الميلاد ورأس السنة، وهي فترة تسجل مبيعات مرتفعة للشركة نظراً لإنفاق الزبائن على شراء الهدايا.

وارتفعت إيرادات الشركة 9 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 91.8 مليار دولار، مع مبيعات قياسية في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وأيضاً في بولندا وإسبانيا.

وبلغت أرباحها الصافية 22.2 مليار دولار، أي ما يزيد بنحو 300 مليون دولار على الأرباح المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وهو ما يعد رقماً قياسياً وفقاً للوكا مايستري، المدير المالي للشركة.

إلى ذلك، أشار تيم كوك إلى أن «الصين باتت سوقاً مربحة جداً للشركة؛ بحيث حققت نمواً زاد على 10 % في مبيعات هواتف آي فون والخدمات المرتبطة به والإكسسوارات التي تنتجها، إضافة إلى ارتفاع كبير في عدد الزبائن الجدد لحواسيب ماك وأجهزة آي باد اللوحية».

لكن قد يفسد فيروس كورونا المستجد والمخاطر الناجمة عنه هذه النتائج، وفي هذا السياق، قال كيم كوك في مكالمة هاتفية مع مجموعة من المحللين: «تركيزنا الحالي هو على المتضررين في كل المنطقة»، مشيراً إلى أن الشركة قدمت تبرعات للفرق التي تعمل على محاربة الفيروس، فضلاً عن اتخاذها تدابير للحد من سفر موظفيها.(أ ف ب)