3.6 % نمو ناتج عجمان خلال 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إمارة عجمان نمواً بنسبة 3.6% خلال عام 2018، وذلك وفق التقرير الاقتصادي السنوي 2019 للإمارة الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، ويغطي النتائج الاقتصادية للإمارة حتى نهاية عام 2018.

وأظهر التقرير أن متوسط النمو السنوي للفترة من 2014 - 2018 بلغ نحو 3.8%، في دلالة واضحة على متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 39.1 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 14.3%.. في الوقت الذي ساهم فيه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.2% وقطاع السياحة 4.6 %.

وتؤكد معدلات النمو المحققة، ما يتمتع به اقتصاد إمارة عجمان من مرونة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث ساهمت الجهود الحكومية المختلفة في استدامة وتحفيز حركة الاستثمار وتأسيس الأعمال في مختلف الأنشطة. ووفقاً للتقرير بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت 2.9% في عام 2018، وبمعدل نمو سنوي قدره 4.9 % للفترة من 2014 - 2018.

كما حققت التجارة الخارجية المباشرة لإمارة عجمان نمواً بنسبة 6.7 % بنهاية عام 2018، وقد تنوعت الدول التي يتم التصدير إليها من إمارة عجمان، وأهمها المملكة العربية السعودية بنسبة 15.5% من إجمالي صادرات الإمارة، تليها جمهورية مصر العربية بنسبة 12.2% ثم كل من دولة الكويت وجمهورية الهند بنسبة 6.7% لكليهما ثم روسيا الاتحادية بنسبة 4.1%.

ولتأكيد محورية القطاع الصناعي في اقتصاد عجمان فقد شهدت المنشآت الصناعية نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة السابقة، وقد توزعت رخص المنشآت الصناعية بنهاية عام 2018 بين 14.2% لصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية، و 13.6% لصناعة المنتجات المعدنية، وغيرها من الأنشطة الصناعية المتنوعة، وقد حققت الاستثمارات في الصناعات التحويلية نمواً 3.1% خلال عام 2018.

كما حقق ناتج قطاع الصناعات التحويلية في عجمان نمواً بنسبة 4.2%.(وام)